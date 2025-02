Fincantieri ed Edge insieme in Maestral per difesa subacquea

Fincantieri, uno dei principali gruppi al mondo nella cantieristica navale ad alta complessità, ed Edge, uno dei gruppi leader a livello mondiale nel settore della tecnologia avanzata e della difesa, hanno annunciato oggi la firma di un nuovo Memorandum of Understanding (MoU) che amplia e rafforza l'accordo siglato a Parigi nel novembre 2024 nel settore in rapida evoluzione della subacquea. Un rafforzamento della collaborazione mirato a consolidare ulteriormente la partnership tra le due aziende attraverso Maestral, la loro joint venture di costruzione navale con base ad Abu Dhabi (Eau).

La firma ufficiale ha avuto luogo a Roma, nell'ambito della visita di Stato in Italia del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. L'accordo si basa sulla collaborazione tra le due società per sviluppare tecnologie subacquee, supportando gli Emirati Arabi Uniti nel diventare un punto di riferimento regionale nell'innovazione in questo ambito.

La cooperazione tra Fincantieri ed Edge sarà focalizzata sulla progettazione, sviluppo e realizzazione di sistemi unmanned per la protezione delle infrastrutture critiche subacquee e la mappatura dei fondali marini, sottomarini di nuova generazione, navi porta-droni e siluri leggeri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA