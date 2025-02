Apple annuncia 500 miliardi di investimenti e 20.000 posti in Usa

Apple annuncia 500 miliardi di dollari di investimenti e 20.000 nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti nei prossimi 4 anni. Una mossa che sembra voler contrastare i dazi sulle importazioni dei beni prodotti in Cina e che arriva proprio pochi giorni dopo l'incontro tra Donald Trump e Tim Cook nello studio ovale. Il gruppo punta in particolare su un nuovo stabilimento di produzione di server a Houston e su un'accademia per i fornitori nel Michigan.

Dopo la diffusione della notizia, le azioni Apple sono scivolate fino all'1,5% nelle contrattazioni pre-mercato negli Stati Uniti.



