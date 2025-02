Ad un passo le nozze tra Saipem e Subsea7

È in fase avanzata l'istruttoria per le nozze tra Saipem e Subsea7 dopo quasi due anni di alleanza nel settore della realizzazione di parchi eolici galleggianti. Secondo quanto risulta all'ANSA i consigli di amministrazione di Saipem e, a cascata, di Eni e Cdp sono preallertati per deliberare il via libera all'accordo. L'obiettivo è arrivare ad annuncio formale entro l'apertura di Piazza Affari di lunedì. L'operazione dovrebbe dare vita a un colosso dell'ingegneri a energetica da 18 miliardi di euro di ricavi.

L'accordo commerciale tra Saipem e Seaway7, controllata da Subsea7, era stato annunciato il 23 febbraio del 2023 e riguardava una collaborazione per "individuare, proporre ed eseguire congiuntamente" progetti eolici a mare su fondazioni fisse. I due gruppi si sono impegnati a "perseguire e selezionare progetti sulla base della combinazione complementare dei rispettivi asset, tecnologie, prodotti e competenze". L'obiettivo annunciato era di realizzare sinergie sulle rispettive risorse navali, sull'ingegneria, sull'approvvigionamento, sulla costruzione, sul trasporto e sull'installazione delle fondazioni e dei cavi elettrici di collegamento tra le turbine eoliche e l'eventuale installazione di sottostazioni e di turbine eoliche.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA