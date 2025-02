Piccoli azionisti Bps, senza territorio la banca non è nulla

Senza il rapporto con il territorio di riferimento la Banca Popolare di Sondrio "è nulla". E' quanto si legge in una lettera indirizzata dall'associazione dei piccoli azionisti 'Insieme per la Popolare' ai soci dell'istituto valtellinese.

"Stiamo vivendo un momento cruciale per il destino della nostra amata Banca", scrive l'associazione dei piccoli soci che raggruppa lo 0,1% dell capitale dell'Istituto, sottolineando che si tratta di "un frangente che rischia di segnare in modo indelebile la storia della Popolare di Sondrio, del suo rapporto con tutti e tutte noi e con i nostri territori".

Il riferimento è all'Offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata da Bper lo scorso 6 febbraio scorso in vista della fusione per incorporazione dell'istituto lombardo. I piccoli soci ricordano che il consiglio di amministrazione di Popolare Sondrio ha reagito dichiarando l'operazione "non concordata" ed "esprimendo dubbi sul valore e sulle modalità dell'iniziativa".

