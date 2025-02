Bollette, allo studio il recupero di 600 milioni da aste Ets

Nella definizione delle misure del decreto contro il caro-energia si punta a recuperare 600 milioni di euro dalle aste Ets, per sostenere le imprese energivore ma anche le piccole e medie imprese. Lo si apprende da fonti del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica che assieme al ministero dell'Economia e delle Finanze sta lavorando alla stesura del provvedimento.

Fra le misure in via di definizione anche l'annullamento del differenziale tra il costo del gas sul mercato di riferimento europeo (l'indice Ttf della Borsa di Amsterdam) e quello sul mercato all'ingrosso italiano (l'indice Psv). Questa soluzione consentirebbe un ribasso immediato delle bollette, anche di quelle dell'elettricità legate in parte all'andamento del prezzo del metano.

Nel provvedimento ci sarebbero, tra l'altro, anche una norma relativa al settore idroelettrico e un intervento per ridurre gli oneri per la distribuzione del gas naturale.



