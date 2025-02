Chiude il Btp Più, raccolta totale a 14,9 miliardi

Nell'ultimo giorno del collocamento il Btp Più è stato sottoscritto per 1,096 miliardi di euro con 39.759 contratti.

La cifra porta il totale della raccolta, nei quattro giorni dell'offerta del titolo di Stato destinato ai piccoli investitori, a oltre 14,9 miliardi.

"In considerazione delle condizioni di mercato" il Mef ha deciso di rivedere al rialzo i tassi del Btp Più, ritoccando dal 2,8% al 2,85% quello previsto per i primi quattro anni e dal 3,6% al 3,7% quello per i restanti quattro anni. Lo si legge in un comunicato del Tesoro.



