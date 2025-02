Borsa: Europa contrastata, giù Wall Street, Milano +0,5%

Borse europee contrastate nel finale, mentre gli indici Usa sono in ribasso nell'ultima seduta della settimana. Prevale la cautela in vista del voto in Germania, dove nella mattinata l'indice Pmi composito è salito a 51 punti. Stabile invece nell'Eurozona a 50,2 punti. Milano si conferma in testa con un rialzo dello 0,5%, seguita da Parigi (+0,3%). Deboli invece Francoforte (-0,34%), Madrid (-0,19%) e Londra (-0,04%). In rialzo a 109 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 6,2 punti al 3,55% e quello tedesco di 7 punti al 2,46%.

Si rafforza il dollaro a 0,95 euro e 0,79 sterline, calano invece il greggio (Wti -2,17% a 70,91 dollari al barile), l'oro (-0,74% a 2.930,66 dollari l'oncia) e il gas naturale (-0,75% a 47,15 euro al MWh).

Prevalgono i realizzi sul settore aerospaziale e della difesa, da Airbus (-3%) e Bae System (-1,64%) a Safran (-1,53%), mentre salgono Leonardo (+0,78%), Saab (+0,66%). In luce Fincantieri (+2,8%), spinta dagli analisti di Bnp Paribas e Intesa, deboli invece i petroliferi Shell (-1,5%), TotalEnergies (-1,43%), Eni (-0,74%) e Bp (-0,8%). Positivi gli automobilistici Stellantis (+1,45%), Volkswagen (+1,4%) e Porsche (+0,98%) a differenza di Renault (-0,77%), che sconta le stime sull'anno in corso inferiori alle stime degli analisti, e Mercedes (-1,96%).

In campo bancario corrono Natwest (+3,83%), Mps (+2,16%), e Barcalys (+1,86%). Bene Popolare Sondrio (+0,7%), Banco Bpm (+0,6%) e Intesa (+0,52%). Invariata Unicredit, fiacca Bper (-0,02%), debole Commerzbank (-0,51%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA