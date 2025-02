Nuovo vertice per Philip Morris Italia, Frega presidente e ad

Philip Morris Italia ha annunciato oggi che Pasquale Frega sarà il nuovo presidente e amministratore delegato dell'affiliata italiana.

Frega, si legge in una nota, ha un'esperienza internazionale, maturata in aziende leader del settore farmaceutico e nel suo ultimo ruolo ha ricoperto il ruolo di presidente per il Canada e l'America Latina di Novartis. In precedenza, è stato country president di Novartis Italia. L'azienda sottolinea che Frega "assume questo incarico in un momento storico per Philip Morris International, impegnata nel costruire un futuro senza fumo eliminando le sigarette nel più breve tempo possibile". " L'obiettivo di medio termine dell'azienda è che entro il 2030 oltre due terzi dei propri ricavi netti a livello globale provengano dai prodotti senza combustione".

"Sono entusiasta di questa nuova avventura e sono fermamente convinto del ruolo che, grazie alla ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico, come azienda possiamo svolgere per avere un impatto positivo sulla società", ha dichiarato Frega. Marco Hannappel manterrà il ruolo di vicepresidente Europa Sud-Occidentale di Philip Morris International, coordinando le attività del Gruppo in Italia, Spagna, Portogallo e Andorra.





