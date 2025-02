Nel 2024 presentate 10,4 milioni dichiarazioni sostitutive

Nel 2024 sono state presentate all'Inps 10.371.347 Dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu), per il 14% precompilate, necessarie per ottenere l'Isee e le prestazioni a questo collegate come ad esempio l'Adi ma anche riduzioni sulle rette universitarie o un importo maggiore di Assegno unico. Lo fa sapere l'Inps che ha pubblicato oggi il Report Isee.

Negli anni - sottolinea - sempre più prestazioni sono state parametrizzate al valore Isee del nucleo familiare: dal 2016 al 2024 si è registrato un incremento delle Dsu attestate pari al 77%, passando da 5,9 milioni nel 2016 a 10,4 milioni nel 2024.

Nell'ultimo anno si è comunque registrata una riduzione rispetto alle 10.813.495 Dsu chieste nel 2023. Il 67% delle richieste nel 2024 è stata fatta nei primi due mesi dell'anno. Il dato è legato alle prestazioni il cui importo è legato ai redditi della famiglia, tra queste l'assegno unico e universale per i figli a carico. "Nel triennio 2022-2024 - spiega l'Inps - si registra un ulteriore incremento delle Dsu presentate a gennaio, imputabile all'erogazione dell'Assegno Unico Universale, raggiungendo nel 2024 il 42% del totale annuo".

Poiché le famiglie possono chiedere anche più dichiarazioni nello stesso anno solare il numero delle famiglie che hanno chiesto la Dsu è lievemente inferiore e pari a 10.077.606 nuclei.

L'Inps sottolinea che tra le Dsu attestate con Isee ordinario nel 2024 per classe di valore Isee il 3% ha un valore Isee nullo, il 42% ha un valore Isee al di sotto dei 10.000 euro mentre il 9% ha un valore Isee superiore ai 35.000 euro. Il 70,9% delle Dsu presentate (oltre 7,1 milioni quindi nel 2024) ha un valore Isee inferiore a 20mila euro annui.



