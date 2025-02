Leonardo, ricavi 2024 salgono a 17,8 miliardi

Leonardo chiude il 2024 con una crescita dei ricavi del 16,2% a quota 17,8 miliardi di euro (+11,1% rispetto ai dati proforma). E' quanto emerge dai risultati preliminari apprivati dal cda. Il gruppo, spiega una nota, registra "un incremento in quasi tutti i settori di business" e sono "superiori o in linea con la guidance 2024".

"Di particolare rilievo l'apporto dell'elettronica per la difesa e sicurezza, sia nella componente europea, sia, in particolare, in quella statunitense, e nel business elicotteri" si legge.

L'Ebita è salito a 1.525 milioni (+12,9% rispetto al proforma 2023)



