Borsa: Milano a +0,3% con le banche e Campari, giù Tenaris

La Borsa di Milano conferma nei primi scambi il rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,3% a 38.469 punti.

In testa al listino Campari (+2,46%) che rimbalza mentre indiscrezioni di stampa riportano di un piano per ridurre il 10% della forza lavoro globale, pari a circa 500 dipendenti.

Sempre in testa il settore bancario con il risiko in atto.

Bper guadagna l'1,2%, Banco Bpm lo 0,92%, la Popolare Sondrio lo 0,99%. Mediobanca guadagna lo 0,57% all'indomani del patto di Piazzetta Cuccia che ha bocciato l'offerta di Mps (+0,86%) definendola inadeguata.

Tra gli altri positiva StM (+0,84%) e Stellantis (+0,66%).

Sul fronte opposto del listino soffre Tenaris (-3,99%) che ha dimezzato l'utile nel 2024. negative anche Nexi (-0,63%), Iveco (-0,32%) e Saipem (-0,39%). Fuori dal paniere principale tonfo della Juve (-10,8%) dopo l'uscita dalla Champions.

Lo spread tra Btp e Bund si riavvicina a 108 punti mentre il rendimento del decennale italiano, pur confermando il calo, risale al 3,62%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA