Dl Pa, per Giubileo giovani si possono usare scuole

Per l'accoglienza dei giovani in arrivo a Roma per il Giubileo di giovani si potranno usare le scuole del Lazio. E' quanto emerge dal Dl sull'organizzazione e il reclutamento nella Pa, appena approvato dal Cdm. "L' Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al fine di consentire il regolare svolgimento del Giubileo dei Giovani, relativamente all'accoglienza dei partecipanti, si legge, può acquisire la disponibilità degli edifici scolastici situati nella Regione Lazio assumendo il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione degli stessi edifici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA