Borsa: Milano tiene, corrono St e Leonardo

Seduta in rosso per tutti i listini in Europa, il maggior calo degli ultimi due mesi a cui Milano cerca di sottrarsi, spinta dal rimbalzo di St (+7,92%). Il Ftse Mib riesce a contenere le perdite allo 0,5%, come Londra (-0,62%) mentre perdite più consistenti sono registrate a Parigi (-1,17%) e Francoforte (-1,8%), colpiti dalla possibilità di un ciclo di allentamento monetario più breve del previsto e dalle rinnovate preoccupazioni per la controversia commerciale con gli Stati Uniti.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che probabilmente imporrà tariffe del 25% circa sulle importazioni di automobili, semiconduttori e prodotti farmaceutici. A Milano Recordati è la peggiore del listino, in calo de 6,76% a 55,85 euro ma ha pesato l'allineamento ai valori (55,7 euro) del collocamento del 5% del capitale avvenuto nella notte. Rimbalza invece St (+7,92% a 24,95 euro) dopo la raccomandazione d'acquisto di Jefferies, con un prezzo obiettivo in crescita del 47% a 34 euro. In altalena Tim (-1,93% a 0,27 euro) e Poste (-1,85% a 14,6 euro) in attesa dei conti e piano che saranno presentati venerdì. Alla vigilia dei conti corre Leonardo (+2,6% a 35,91 euro).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA