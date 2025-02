Borsa: Milano in rialzo (+0,5%), sprint di Stm, Leonardo e Tim

Si conferma positiva Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,53% a 38.758 punti. In luce Stm (+6,36%), dopo la raccomandazione d'acquisto di Jefferies, con un prezzo obiettivo in crescita del 47% a 34 euro, quasi 10 in più di quanto vale oggi. Seguono Leonardo (+2,8%), Tim (+2,25%), Prysmian (+1,5%), Bper (+1,1%) e A2a (+0,87%). Scivola Recordati (-6,09% s 56,3 euro), che si porta sotto ai 55,7 euro del collocamento del 5% avvenuto nella notte. In calo anche Cucinelli (-0,99%), Buzzzi (-0,61%), Moncler (-0,4%) e Campari (-0,33%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA