Borsa: Asia in ordine sparso, regna l'incertezza, Tokyo -0,27%

Si sono mosse in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico, con i future poco variati sia sull'Europa sia sugli Usa, a causa dell'incertezza che domina sui mercati. Gli investitori si muovono con cautela in attesa delle prossime mosse del presidente Usa Donald Trump in tema di dazi. Attesi poi in serata i verbali dell'ultimo comitato federale della Fed (Fomc).

Tokyo ha ceduto lo 0,27%, Taiwan lo 0,26% e Sidney lo 0,73%.

Positive Seul (+1,7%) e Shanghai (+0,81%), ancora aperte Hong Kong (-0,29%), Mumbai (+0,08%) e Singapore (+0,05%).

In rialzo il greggio (Wti +0,68% a 72,34 dollari al barile), il gas (+2,41% a 50,4 euro al MWh)) e l'oro (+0,75% a 2.933,15 dollari l'oncia). Risale a 104,8 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,5 punti al 3,56% e quello tedesco di 2 punti al 2,51%.

Perde quota il dollaro a 0,95 euro, 151,64 yen e 0,79 sterline.

Sulla piazza di Tokyo deboli i titoli dei grandi esportatori a causa del rialzo dello yen. Cedono in particolare Honda (-2,26%), Mitsubishi (-2,2%), Nissan (-1,87%) e Toyota (-1,73%), insieme a Panasonic (-2,58%) e Sharp (-0,68%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA