Imparato in visita a Stellantis Pomigliano

Jean-Philippe Imparato, responsabile Europa di Stellantis, ha visitato lo stabilimento di Pomigliano, dove dal 2028 sarà installata la nuova piattaforma Stla Small sulla quale è prevista la produzione di DUE nuovi modelli compatti. Nello stabilimento campano verrà rafforzato il presidio per la produzione delle vetture mass market con l'estensione della produzione della Panda (detta anche Pandina) fino al 2030, seguita dall'introduzione della nuova generazione dello stesso modello. Nell'impianto, oltre al modello Fiat, sono attualmente in produzione anche l'Alfa Romeo Tonale e la Dodge Hornet.

Imparato, che era in compagnia di Arnaud Deboeuf, chief global manufacturing & supply chain officer, Santo Ficili, amministratore delegato di Alfa Romeo e Maserati, Gaetano Thorel, responsabile europeo di Fiat e Abarth, e Antonella Bruno, responsabile di Stellantis in Italia, ha avuto incontri con il management dell'impianto, di cui è responsabile la manager Pascal Chretien, e ha visitato tutte le aree di produzione, confrontandosi con le persone impegnate lungo le linee. Prima di lasciare l'impianto, ha voluto salutare in un incontro oltre un centinaio di lavoratori in rappresentanza di tutti i circa 4000 dipendenti del sito.

La visita rientra nelle attività propedeutiche alla realizzazione del Piano Italia, presentato lo scorso 17 dicembre al Mimit, che pone il nostro Paese al centro delle strategie di Stellantis, attraverso l'aumento dei modelli in produzione, elettrici e ibridi, e la salvaguardia dei livelli occupazionali, in linea con gli investimenti produttivi e avviando processi di inserimento, aggiornamento e riqualificazione delle persone del gruppo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA