Eni, firmato accordo con Kkr che sale al 30% in Enilive

Eni e la società di investimento Kkr hanno firmato un accordo per incrementare la partecipazione di Kkr in Enilive attraverso un ulteriore acquisto di azioni Enilive da Eni. Lo rende noto il gruppo energetico spiegando che l'acquisto sarà pari al 5% del capitale sociale di Enilive, attraverso un investimento addizionale di 587,5 milioni di euro.

L'investimento porterà Kkr a detenere una partecipazione complessiva pari al 30% del capitale sociale di Enilive ottimizzando la struttura del capitale di Eni che continuerà a mantenerne il consolidamento e il controllo.

L'operazione è in linea con l'accordo firmato tra Kkr e Eni lo scorso ottobre per l'acquisizione da parte della società di investimento di una partecipazione pari al 25% del capitale sociale di Enilive, il cui perfezionamento è previsto il prossimo mese, ed è basata sulla medesima valutazione post-money pari a 11,75 miliardi di euro in termini di Equity value per il 100% del capitale sociale di Enilive.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA