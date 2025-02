Dalla lotta all'evasione nel 2024 arrivati 33,4 miliardi nelle casse dello Stato

"Nel 2024 sono affluite alle casse dello Stato maggiori risorse per 33,4 miliardi, due in più rispetto all'anno precedente, di cui quasi l'80% dal recupero dell'evasione fiscale". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia Entrate Riscossione Vincenzo Carbone.

"Confermo l'impegno riformatore del governo per garantire un sistema fiscale certo, trasparente, semplificato. Non distorsivo per le attività economiche e funzionale alla crescita del Paese". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un videomessaggio alla presentazione dei risultati 2024 dell'Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Aumentano le somme versate al fisco spontaneamente dai cittadini: il gettito relativo ai principali tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate ha raggiunto i 587 miliardi di euro, in crescita di 43 miliardi rispetto al 2023 (+8%). E' quanto risulta dai numeri illustrati dal direttore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione Vincenzo Carbone durante la presentazione dei risultati del 2024. "Una maggiore fedeltà fiscale caratterizzata da un incremento costante - ha detto Carbone - che possiamo definire strutturale".

Ammontano a 26,3 miliardi di euro le somme confluite nelle casse dello Stato nel 2024 grazie all'attività di recupero dell'evasione fiscale svolta da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione: 1,6 miliardi in più rispetto al 2023 (+6,5%). Si tratta, viene evidenziato, del risultato più alto di sempre.

Nel 2024 gli incassi da misure straordinarie riferiti all'Agenzia delle Entrate, ovvero rottamazione delle cartelle e pagamenti residui derivanti dalla definizione delle liti pendenti e dalla vecchia pace fiscale, ammontano a 3,5 miliardi, con una flessione di oltre il 30% rispetto al 2023.

"La riscossione è un tema che ci sta particolarmente a cuore. Abbiamo uno stock di 1.275 miliardi a dicembre, numeri che ora saranno molto più elevati". Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo alla presentazione dei risultati del 2024 delle Agenzie delle Entrate e Entrate-Riscossione. "Abbiamo insediato una commissione che dovrà fare una due diligence dello stock del magazzino riscossione, ben vengano tutti i confronti possibili su questo, ben vengano tutti quelli che possono dare un contributo per risolvere una tematica che ci affligge da tantissimi anni", ha aggiunto Leo, ricordando che lo stock va dal 2000 al 2024.

"La prospettiva futura della riscossione è quella delineata nel dlgs, di dire che la riscossione deve dispiegare suoi effetti in un lasso temporale concentrato: 5 anni. Se in 5 anni non si riesce a recuperare quanto affidato dall'ente impositore queste somme potranno essere retrocesse, salvo sopravvenienze".

Meloni: 'recupero record dall'evasione anche grazie al governo'

'Una buona notizia sul lavoro del governo nel contrasto all'evasione fiscale. Il ministro Giorgetti e il viceministro Leo hanno presentato i dati, da cui emerge che la somma recuperata nel 2024 ha raggiunto la cifra record di 33,4 miliardi di euro, ben 8,32 miliardi in piu' del 2022, quando il governo non si era ancora insediato. Una somma mai raggiunta nella storia della nostra nazione, sono risultati ottenuti certamente grazie all'ottimo lavoro dell'Agenzia delle entrate ma anche a specifiche norme che sono state introdotte da questo governo'. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un video sui social, rimarcando quelle contro l'odioso fenomeno delle attivita' 'apri e chiudi'' che 'riguardava soprattutto gli extracomunitari'.

"Ci accusano di aiutare gli evasori, di allentare maglie del fisco, persino di nascondere dei condoni immaginari. Sono tutte bugie. La nostra visione è chiara: non c'è spazio per chi vuole fare il furbo ma chi è onesto e magari si trova in difficoltà merita di essere messo nelle condizioni di pagare ciò che deve, merita di essere aiutato dallo Stato. Lo hanno capito bene le famiglie e le imprese come dimostra l'andamento dei versamenti spontanei che sono aumentati di circa 70 miliardi in solo due anni". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un video sui social.

