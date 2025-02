Da Cdp-Mcc-Sella nuova tranche basket bond da 20 milioni

Finanziare i progetti di crescita delle imprese di piccole e medie dimensioni, favorirne l'accesso al mercato dei capitali, sostenerne la competitività sia in Italia sia all'estero e promuoverne lo sviluppo anche in ambito Esg.

Sono questi gli obiettivi del programma triennale di basket bond da 200 milioni di euro lanciato nel 2021 ed esteso nel 2023 da Cassa Depositi e Prestiti, Mediocredito Centrale e Sella che, grazie alla nuova tranche del valore totale di 20 milioni di euro, "ha sostenuto complessivamente sino ad oggi dieci aziende che operano in diversi settori dell'economia italiana per un valore di 88,5 milioni di minibond sottoscritti".

In particolare, la nuova emissione riguarda due imprese: A+B Industrial Tools Company (gruppo attivo nella produzione e commercializzazione di strumenti e utensili per le lavorazioni meccaniche) e Boffetti (azienda specializzata nell'impiantistica elettrica tecnologica), che hanno emesso due minibond della durata di sei anni a supporto dei propri piani di investimento in Italia e all'estero. Cdp e Mcc sono intervenute entrambe in qualità di anchor investor, sostenendo ciascuna il progetto attraverso la sottoscrizione del 40% dei titoli emessi da una società veicolo - Special Purpose Vehicle - mentre Banca Sella ha sottoscritto il restante 20%.



