++ Confcommercio, crescita 2025 va costruita da zero ++

"L'auspicata crescita del 2025 va tutta costruita da zero": lo sostiene Confcommercio secondo cui il Pil di febbraio "sarebbe rimasto fermo a gennaio e cresciuto dello 0,2%". Congiuntura Confcommercio precisa inoltre che "manca la spinta dei consumi", deboli a gennaio (+0,3%) anche a causa delle tensioni sugli energetici. "L''inizio del 2025 conferma le caratteristiche di disfunzionamento dell'economia italiana: ai robusti presupposti per una crescita dei consumi, favoriti anche dall'occupazione elevata, dai redditi reali crescenti e da un'inflazione sotto controllo, non corrisponde un coerente sviluppo della spesa delle famiglie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA