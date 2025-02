Via al collocamento del Btp Più, tasso minimo al 2,80%

Al via oggi, per concludersi venerdì 21 febbraio, il collocamento del Btp Più, il nuovo titolo di Stato dedicato ai risparmiatori di cui il Mef ha fissato i tassi minimi garantiti: 2,80% nei primi quattro anni, 3,60% nel successivo quadriennio.

I tassi cedolari definitivi, che potranno essere confermati o rivisti al rialzo rispetto ai minimi in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione, saranno annunciati al termine del collocamento.

Difficile anticipare la raccolta che il Mef riuscirà a realizzare. Fonti di mercato indicano che un fattore d'incertezza potrebbe essere il rischio-inflazione in uno scenario geopolitico sempre più complesso per i dazi e le tensioni commerciali globale.

Tuttavia il nuovo collocamento retail, che fa parte della famiglia del Btp Valore condividendone le cedole crescenti dopo quattro anni ('step up') che incentivano a mantenerli in portafoglio fino a scadenza, introduce una 'finestra d'uscita' per chi sottoscrive fin dal collocamento. Si tratta dell'opzione di rimborso anticipato alla pari (al valore nominale del titolo), alla fine del quarto anno, dell'intero capitale investito o anche solo di una sua quota. L'opzione, esercitabile tra il 29 gennaio e il 16 febbraio 2029, vuole incentivare i risparmiatori che dovessero essere scoraggiati dalla durata estesa a otto anni del Btp Più, scelta nella logica complessiva di allungare la durata media del debito italiano.

Come per tutti i titoli di Stato, poi, c'è la tassazione agevolata al 12,5%, l'esenzione dalle imposte di successione e l'esclusione dal calcolo Isee fino ad un investimento massimo di 50.000 euro complessivi. Incentivi con cui il Mef punta a diversificare le fonti di finanziamento del debito italiano - che a dicembre in base ai dati di Bankitalia è ridisceso sotto i 3.000 miliardi a quota 2.965,7 miliardi - consolidando il portafoglio retail.

Già raccolti 400 milioni

Poco dopo l'avvio sono stati già raccolti oltre 400 milioni di euro. Sono stati sottoscritti oltre 14.000 contratti. I tassi cedolari minimi garantiti per l'emissione del Btp Più, il nuovo titolo dedicato al retail, sono fissati al 2,80% per i primi quattro anni di vita del titolo, e al 3,60% per i restanti quattro. Il collocamento si concluderà alle 13 di venerdì 21 febbraio. Al termine saranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.

