Surj sports investment entra in Dazn con quota di minoranza

La saudita Surj Sports Investment entra in Dazn con una quota di minoranza e "lavoreranno a stretto contatto per la costituzione di Dazn Mena, joint venture nel settore del broadcasting", annunciano i due gruppi in una nota.

La partnership "mira a rafforzare l'Arabia Saudita come mercato leader per gli investimenti sportivi, capitalizzando al contempo la significativa crescita della domanda di trasmissioni sportive di alta qualità".

"Questo investimento aiuterà Surj a realizzare il proprio mandato, quello di guidare il coinvolgimento dei fan, incoraggiare la partecipazione sportiva e sbloccare le opportunità di successo, oltre a valorizzare ulteriormente la regione come destinazione per gli sport di livello mondiale" commenta Danny Townsend, ceo di Surj Sports Investment. "Come parte della joint venture Dazn Mena, Dazn si impegna a massimizzare la portata e l'accessibilità dello sport, offrendo al contempo la migliore esperienza di intrattenimento a una comunità globale di fan appassionati. Questa è una partnership fondamentale per il Gruppo, destinata a trasformare il panorama dell'intrattenimento sportivo in Arabia Saudita e nella regione in generale" spiega il ceo di Dazn Shay Segev.



