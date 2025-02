Nel 2024 lieve calo dell'export (-0,4%), avanzo +55 miliardi

"Nel complesso del 2024 l'export in valore registra una lieve flessione, -0,4% (stazionario nel 2023), che risulta in lieve crescita al netto dei prodotti energetici (+0,3%)": lo comunica l'Istat nei dati di dicembre. A contribuire al calo sono in particolare le minori vendite di autoveicoli (-16,7%), mezzi di trasporto esclusi autoveicoli (-8,9%) e coke e prodotti petroliferi raffinati (-15,4%).

"Il 2024 si chiude con un deficit energetico in netta riduzione rispetto al 2023 e un avanzo commerciale in forte miglioramento (+54,9 miliardi di euro)", aggiunge Istat.



