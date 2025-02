Borsa: Milano ritocca i massimi grazie a Leonardo e alle banche

Piazza Affari comincia la settimana con una seduta in rialzo e il Ftse Mib (+0,92%) che ritocca i massimi dal 2008. A trainare il listino è Leonardo (+8,14%) in linea con altri gruppi degli armamenti europei mentre i Paesi del Vecchio Continente devono fare i conti con la prospettiva maggiori spese per la difesa. Il risiko bancario sostiene invece i titoli finanziari a partire Unipol (+4,23%) sulla scia dei conti, insieme a Bper (+3,42%) e alla Popolare di Sondrio (+2,8%). Si mettono in luce anche Intesa (+1,63%) e Unicredit (+1,6%) che ha ufficializzato alla Consob di aver arrotondato la quota in Generali (+1,03%).

Meno cercata Banco Bpm (+0,59%) impegnata in un confronto con Piazza Gae Aulenti sull'offerta per Anima Holding (+0,07%).

In fondo al paniere principale scivola Interpump sulla quale persistono le vendite (-3,14%) per i risultati peggiori delle attese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA