Borsa: l'Europa sale con la difesa, Milano +1%

Le Borse europee si muovono in rialzo mentre si guarda alla riunione di Parigi convocata da Emmanuel Macron. Sotto i riflettori le spese per la difesa che spingono i titoli del settore e i bond governativi. Sotto la lente la posizione degli Stati Uniti sui dazi e sulle ipotesi di pace tra Russia e Ucraina. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0474 sul dollaro.

L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,3%. In luce Milano (+1%), Madrid e Francoforte (+0,5%). Bene anche Londra (+0,2%), poco mossa Parigi (+0,03%). I principali listino sono sostenuti dal comparto finanziario (+1%), con le banche (+1,3%) e le assicurazioni (+0,8%). Corre il comparto della difesa (+2,3%), dove si mettono in mostra Leonardo (+5,3%), Rheinmetall (+6,6%) e Saab (+8,9%).

Poco mosse le utility (-0,02%), con il prezzo del gas che gira in rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano lo 0,4% a 50,88 euro al megawattora. Positiva l'energia (+0,1) in linea con l'andamento del petrolio. Il Wti sale a 70,85 dollari al barile e il Brent a 74,86 dollari. Scende il settore tecnologico (-0,5%) mentre si guarda all'impatto dell'intelligenza artificiale cinese.

Sul fronte obbligazionario sono in rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund scende a 107 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,56% e quello tedesco al 2,48%.



