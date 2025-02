Balzo del settore della difesa in Borsa, Leonardo +5,8%

Balzo in Borsa dei titoli europei del settore della difesa (+3,2%), mentre si guarda al vertice di Parigi. Il mercato vede un aumento della spesa per la difesa europea e di nuovo debito per finanziarla. Contestualmente all'aumento del comparto azionario, infatti, sono in rialzo anche i rendimenti dei titoli di Stato.

A Piazza Affari vola Leonardo (+5,8%). Balzo per Saab (+11%), Rheinmetall (+9,1%), Bae System (+7%) e Dassault Aviation (+4,4%).

Sul fronte obbligazionario i rendimenti dei titoli di Stato europei registrano un aumento dai 4 ai 5 punti base. Lo spread tra Btp e Bund scende a 106 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,54% e quello tedesco al 2,48%. In aumento di quattro punti base quello della Francia al 3,21% e della Spagna al 3,09 per cento.



