Abi, a gennaio prosegue calo dei tassi sui mutui, al 3,09%

A gennaio cala ancora il tasso medio applicato dalle banche ai nuovi mutui. Come emerge dal rapporto mensile Abi è sceso al 3,09% dal 3,11% del mese precedente e dal 4,42% di dicembre 2023.

Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 4,20% dal 4,40% del mese precedente e dal 5,45% di dicembre 2023.



"Il rallentamento della crescita economica contribuisce a deprimere la domanda di prestiti". E' quanto afferma l'Abi nel rapporto mensile secondo cui a gennaio 2025, i prestiti a imprese e famiglie sono scesi dell'1% rispetto a un anno prima, stesso valore del mese precedente. Come ha sottolineato il vice dg dell'associazione Gianfranco Torriero nella call sul rapporto, "anche il governatore della Banca d'Italia Panetta al Forex di sabato ha sottolineato come la dinamica del credito dipenda principalmente dalla debolezza della domanda". Per Torriero c'è inoltre cautela agli investimenti di fronte all'incertezza internazionale."



