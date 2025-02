Panetta,esito fusioni bancarie lo decide mercato e azionisti

"L'esito delle operazioni" di fusioni bancarie avviate in Italia "è affidato all dinamiche di mercato e alle scelte degli azionisti". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo discorso all'Assiom Forex. "La vigilanza verifica la conformità alle normative italiane ed europee", ricorda "valutando la capacità di ciascuna operazione di dar vita a intermediari solidi e efficienti" e "senza compromettere la stabilità finanziaria".

L'impatto dei dazi annunciati dall'amministrazione Trump sul pil Ue sarebbero di "mezzo punto percentuale", "con effetti maggiori per Germania e Italia, data la rilevanza dei loro scambi con gli Stati Uniti": lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento all'Assiom Forex.

"Secondo le nostre stime, se i dazi annunciati in fase pre-elettorale fossero attuati e accompagnati da misure di ritorsione, la crescita del Pil globale si ridurrebbe di 1,5 punti percentuali. Per l'economia statunitense l'impatto supererebbe i 2 punti".





