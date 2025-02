Panetta, impatto dazi Usa più forte su Italia e Germania

L'impatto dei dazi annunciati dall'amministrazione Trump sul pil Ue sarebbero di "mezzo punto percentuale", "con effetti maggiori per Germania e Italia, data la rilevanza dei loro scambi con gli Stati Uniti": lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento all'Assiom Forex.

"Secondo le nostre stime, se i dazi annunciati in fase pre-elettorale fossero attuati e accompagnati da misure di ritorsione, la crescita del Pil globale si ridurrebbe di 1,5 punti percentuali. Per l'economia statunitense l'impatto supererebbe i 2 punti".



