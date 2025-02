Acciaierie, per ex Ilva ricevuti i rilanci di Baku e Jindal

Sono quelli di Baku Steel Company Cjsc insieme a Azerbaijan Investment Company Ojsc e di Jindal Steel International i due rilanci arrivati stanotte per l'acquisizione degli stabilimenti ex Ilva. Lo si legge in una nota dei commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in Amministrazione straordinaria (As) e di Ilva in As. Che confermano che non è pervenuta nessuna integrazione di quanto già presentato da parte di Bedrock Industries Management Co Inc.

"Nella serata di ieri, a mezzanotte, si è conclusa la fase di presentazione dei rilanci, sulla base delle offerte presentate lo scorso 10 gennaio, per l'acquisizione degli stabilimenti ex Ilva", si legge. "I commissari straordinari - prosegue - si riservano alcuni giorni per valutare attentamente le proposte ricevute e formulare il proprio parere, che sarà trasmesso al ministero delle Imprese e del Made in Italy".



