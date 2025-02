Scotti (Bankitalia), crescita crypto destabilizza sistema

Il peso e l'intreccio fra crypto e sistema finanziario ed economico sono fino a ora "moderati", e "tuttavia con l'evolversi della digitalizzazione le interconnessioni tra l'ecosistema crypto e il sistema finanziario tradizionale cresceranno", e le fragilità delle crypto "potrebbero divenire destabilizzanti".

Lo afferma la vice dg della Banca d'Italia Chiara Scotti nel suo intervento aalla prima giornata dell'Assiom Forex a Torino che mette in guardia in specie da "quei crypto asset non ancorati ad alcuna attività dell'economia reale o finanziaria".

Inoltre i "recenti orientamenti americani, particolarmente in materia di criptoattività" potrebbero "complicare" i compiti di protezione dei consumatori e di resistenza del sistema finanziario. Per Scotti, che ha lavorato per molti anni alla Federal Reserve Usa, "è necessario proteggere i consumatori da frodi e abusi, rendendoli innanzitutto consapevoli che taluni servizi o attività sono particolarmente rischiosi".



