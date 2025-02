Laura Cioli nel cda di Swisscom

Con l'acquisizione di Vodafone Italia, il consiglio di amministrazione di Swisscom ha deciso di rafforzarsi e ampliarsi. Laura Cioli, che a inizio carriera tra il 1999 e il 2006 è stata direttore esecutivo di Vodafone Italia e ha appena lasciato la guida di Sirti, sarà proposta per l'elezione come nuovo membro del Consiglio di amministrazione all'Assemblea generale del 26 marzo.

Laura Cioli, ricorda una nota, ingegnere elettronico, ha conseguito un Master in Business Administration alla Bocconi; dopo aver lavorato nella consulenza con Bain, ha fatto parte della direzione aziendale di Vodafone Italia per diversi anni.

Cioli, tra i diversi incarichi, è stata direttore generale di Sky Italia, ad di CartaSì (ora Nexi), Rcs e Gedi e da ultimo alla guida del gruppo Sirti. Ma non ci sono solo i ruoli esecutivi: Cioli negli anni è entrata in vari board, tra cui Mediobanca, Sofina, Brembo, Autogrill, Pirelli, Telecom Italia, Webuild, Ansa. L'Assemblea generale di Swisscom, ricorda una nota, segna la scadenza del mandato di un anno di tutti i membri del Consiglio di amministrazione. Il presidente del Consiglio di amministrazione e gli altri membri del Consiglio di amministrazione si candidano alla rielezione.

Il gruppo dal 1° aprile si riorganizzerà internamente con un Group Executive Committee composto da Christoph Aeschlimann (CEO), Eugen Stermetz (CFO), Isa Müller-Wegner (Chief Strategy and Business Development Officer) e Klementina Pejic (Chief People Officer), gestirà l'azienda a livello di Gruppo e definirà la strategia del Gruppo insieme alle società nazionali riferendone al Consiglio di amministrazione. Le attività in Svizzera e in Italia verranno gestite da un Executive Committee (direzione aziendale). L'Executive Committee di Swisscom Svizzera sarà composto dalle nove persone che formeranno la direzione del gruppo Swisscom fino alla fine di marzo e che hanno già concentrato il loro lavoro principalmente sull'attività svizzera.



