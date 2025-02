Honda e Nissan cancellano definitivamente la fusione

Honda e Nissan non riescono a trovare un'intesa finale e decidono di cancellare una volta per tutte il progetto di fusione annunciato a dicembre.

Lo anticipano i media nipponici, spiegando che il piano di integrazione della seconda e terza casa auto in Giappone - che avrebbe creato il terzo gruppo mondiale al mondo per vendite di veicoli - è andato a sbattere contro un muro di incomprensioni sulla presunta assenza di autonomia della Nissan, impegnata in una severa fase di risanamento dei conti, che secondo la Honda avrebbero compromesso il futuro percorso della fusione.



