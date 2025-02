Facile.it, nel 2024 domanda mutui sale del 13%

Nel 2024 crescono le domande di mutuo e l'importo chiesto, grazie alla riduzione dei tassi di interesse dopo anni di tensione. Secondo l'osservatorio* congiunto Facile.it e Mutui.it nel 2024 sono aumentati rispetto al 2023 sia l'importo richiesto, arrivato a 134.358 euro, con una crescita del 5%, sia il numero delle domande di finanziamento (+13%).

Cresce, spiega la nota, anche il valore medio dell'immobile oggetto di mutuo, salito nel 2024 a 209.160 (+5%). In lievissimo incremento anche l'età degli aspiranti mutuatari (quasi 40 anni e mezzo), dato che va letto anche alla luce dell'incremento del peso percentuale delle richieste di surroga, passate dal 21% del 2023 al 29% del 2024, valore spinto in alto dal calo dei tassi applicati ai mutui.

Limitando l'analisi alle sole richieste di mutui per l'acquisto della prima casa, emerge che anche in questo caso aumentano sia l'importo medio richiesto, pari a 139.236 euro (+5%) sia il valore medio dell'immobile, che ha raggiunto i 191.677 euro (+3%). Rimangono sostanzialmente stabili, invece, l'età media del richiedente (37 anni e mezzo) e la durata del piano di ammortamento (26 anni).



