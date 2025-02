Borsa: Milano cresce (+0,3%) con Nexi e Stellantis, giù Leonardo

Nei primi scambi la Borsa di Milano conferma l'avvio leggermente positivo: l'indice Ftse Mib sale dello 0,3%, con Nexi (+3,4% a 4,7 euro) sempre sugli scudi dopo le ipotesi che Poste darebbe a Cdp la sua quota nella società dei pagamenti in cambio della partecipazione della Cassa in Tim.

Da parte sua il gruppo Tlc dopo i conti cresce di circa un punto percentuale, con Stm (+2,8%) e Stellantis (+2,7% a 13 euro) che fanno meglio.

Piatta Mediobanca, limata di mezzo punto Mps, con il Banco Bpm in calo dell'1%. In Piazza Affari vendite più consistenti su Leonardo, che cede due punti percentuali a 29,3 euro, e Tenaris, in calo del 18,4%.

Bene EssilorLuxottica, che dopo i conti a Parigi cresce del 2,4% a 282 euro, migliorando ulteriormente il suo record storico.



