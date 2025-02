Nel 2024 utile Essilux a 2,3 miliardi (+3%), bene i ricavi

Nel 2024 EssilorLuxottica ha registrato un utile netto di 2,35 miliardi, in crescita del 3% rispetto ai 2,28 miliardi dell'anno precedente. I ricavi salgono a quota 26,5 miliardi rispetto ai 25,3 precedenti e nel solo quarto trimestre sono in aumento del 9,2% a cambi costanti.

Il margine operativo adjusted è al 17% a cambi costanti e il dividendo proposto è di 3,95 euro per azione, con opzione di dividendo in azioni, lo stesso dell'anno precedente.

Il 2024 è stato "un altro anno di successi straordinari, il quarto consecutivo di crescita del fatturato in linea con i nostri obiettivi, con una forte accelerazione nel quarto trimestre, grazie al contributo di tutte le aree geografiche e di tutti i business, e con utili di gruppo che raggiungono ancora una volta livelli record", commentano Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica.

"Guardando al futuro, stiamo entrando in una nuova fase ricca di opportunità come mai prima d'ora, che siamo pronti a cogliere anche grazie all'impegno della nostra comunità di oltre 200.000 persone nel mondo. Dal med-tech agli smart glasses fino ai brand iconici, il nostro impegno per l'innovazione è più concreto che mai", aggiungono Milleri e du Saillant, ricordando tra l'altro le operazioni "con Ray-Ban Meta che porta l'eyewear nel digitale e Nuance Audio, approvato dalla Food and Drug Administration americana, che crea una nuova categoria di prodotto, stiamo disegnando orizzonti nuovi".

Nelle previsioni EssilorLuxottica conferma il proprio obiettivo di crescita del fatturato annuo 'mid-single-digit' dal 2022 al 2026 a cambi costanti (sulla base dei ricavi pro forma del 2021), con un obiettivo compreso tra i 27 e i 28 miliardi.

Il gigante delle lenti e delle montature per occhiali prevede anche di raggiungere un utile operativo adjusted compreso tra il 19 e il 20% del fatturato entro la fine di tale periodo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA