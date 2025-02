Chiusura in calo per lo spread tra Btp e Bund, dopo l'inflazione Usa e con la posizione del presidente della Fed, Jerome Powell, sul taglio dei tassi. Il differenziale tra i due titoli di Stato conclude la giornata a 108 punti dai 110 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,55% dal 3,52 per cento.



