First, un altro anno record per banche, spinta commissioni

Per le banche italiane è un altro anno d'oro grazie al boom delle commissioni. I primi cinque gruppi (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps, Bper) secondo quanto emerge dall'analis della Fondazione Fiba di First Cisl, archiviano il 2024 con ricavi e utili in forte crescita (proventi operativi +5,6% e risultato netto +7,2%) rispetto all'anno precedente, nonostante la discesa dei tassi avviata dalla Bce a partire da giugno.

A trainare i conti sono le commissioni nette (+8%), che registrano una performance nettamente superiore a quella degli interessi netti (+4,6%), invertendo lo schema affermatosi nel 2023. Ancor più significativi gli aumenti per le commissioni su attività di gestione, intermediazione e consulenza.

"Continua, invece, la riduzione del credito a livello aggregato, dovuta probabilmente ad una carente domanda, ma anche ad un atteggiamento molto prudente riguardo alle condizioni di offerta da parte delle banche, serve a ridurre l'assorbimento di capitale", sottolinea il segretario generale First Cisl, Riccardo Colombani rilevando che "è una minaccia per la trasformazione ecologica e digitale delle imprese". Inoltre "con l'ulteriore consolidamento i problemi rischiano di aggravarsi".





