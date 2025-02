Cassa Ravenna, nel 2024 l'utile netto vola a 37 milioni +15,45%

Cassa Ravenna chiude il 2024 con il migliore risultato dalla sua nascita, nel 1840. L'utile lordo della Cassa è cresciuto a 52,5 milioni di euro (+25,04%), mentre l'utile netto è aumentato a 37 milioni di euro (+15,45%) sottolinea la banca presieduta da Antonio Patuelli.

Il consiglio di amministrazione della Cassa ha deliberato la proposta di distribuzione di un dividendo, ulteriormente aumentato, nella forma di una azione ogni 26 possedute (senza oneri fiscali per l'azionista) o, a richiesta, in contanti, di 61 centesimi di euro lordi per azione (+19,61%).

"Nel 2024 si è rafforzata ulteriormente la solidità patrimoniale della Cassa: il Cet 1 ratio al 31 dicembre 2024 è del 23,89% ed il Total Capital Ratio è del 25,01%". La banca registra margine di interesse di 76,6 milioni di euro (-1,15%), commissioni nette di 52,9 milioni di euro (+2,94%), margine di intermediazione di 147,3 milioni di euro (+2,87%), rettifiche e accantonamenti per rischio di credito, sempre prudenti, di 14,8 milioni di euro (-37,58%). La raccolta diretta da Clientela è cresciuta a 4.633 milioni di euro (+3,07%), la raccolta indiretta è stata di 5.611 milioni di euro (+2,87%), di cui 2.696 milioni di euro risparmio gestito (comprensivo dei prodotti finanziario-assicurativi). E' diminuita la domanda di prestiti, con impieghi di 2.968 milioni di euro (-9,61%).

Il totale dei crediti deteriorati netti della Cassa (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) è diminuito del 35,55%, l'1,89% del totale dei crediti netti.

Positivo è anche il bilancio consolidato del Gruppo Cassa con un utile lordo di 75,8 milioni di euro (+22,44%) e un utile netto di 47,6 milioni di euro (+14,69%), "risultato migliore dalla costituzione del Gruppo bancario".



