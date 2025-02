Borsa: Milano chiude debole con l'energia, corre Nexi

La Borsa di Milano (-0,14%) chiude debole, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dall'energia con il petrolio e il gas in flessione.

Lo spread tra Btp e Bund conclude la giornata in calo a 108 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,55%.

Nel listino principale corre Nexi (+3,8%), dopo le ipotesi che Poste (-0,1%) darebbe a Cdp la sua quota nella società dei pagamenti in cambio della partecipazione della Cassa in Tim (+0,3%), quest'ultima nel giorno del Cda per i conti e il piano e il via libera all'offerta del Mef e di Retelit per Sparkle.

In ordine sparso le banche alle prese con il consolidamento del settore. Vendite su Banco Bpm (-0,6% a 8,86 euro), nel giorno del piano e con il rilancio da 6,2 a 7 euro ad azione dell'offerta per Anima (-1,15% a 6,90 euro). Piazza Meda resta alle prese con l'offerta lanciata da Unicredit (-0,6% a 46,57 euro). Nel risiko fari puntati su Mps (-1,3% a 6,32 euro) con l'offerta per Mediobanca (-0,4% a 16,91 euro). Positiva Generali (+0,5%). Sale la Popolare Sondrio (+2,1% a 9,67 euro) dopo che il Cda ha bocciato l'ops di Bper (+0,4% a 6,45 euro). Scende illimity (-0,8% a 3,72 euro) con l'offerta di Banca Ifis (+0,7% a 21,26 euro).

Seduta negativa per le utility con Hera (-1,9%), A2a (-1,5%) e Enel (-0,9%). Male Tenaris (-1%), debole Eni (-0,2%). Fiacca Italgas (-0,4%), dopo i risultati del 2024.



