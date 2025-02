Borsa: in Asia corre Hong Kong, attesa per l'inflazione Usa

Giornata all'insegna dei rialzi sui mercati asiatici dove ha corso Hong Kong grazie ai guadagni di Alibaba e Byd (+2,5% a scambi ancora in corso). Bene anche Shanghai (+0,85%) e Shenzhen (+1,29%).

A Tokyo il mercato azionario è salito con più cautela (+0,42%) mentre i rendimenti di bond giapponesi a 5 anni sono aumentati all'1% per la prima volta dal 2008 e lo yen è sceso per la terza seduta consecutiva per i timori sui dazi.

Sono aumentati i rendimenti dei treasuries americani dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha detto davanti al Congresso che non c'è fretta di tagliare i tassi di interesse in una economia che è rimasta forte.

L'attesa dei mercati è oggi per il dato sull'inflazione americana.



