Passera, l'opas di Banca Ifis ha rallentato alcuni progetti

"L'Opas di Banca Ifis ci ha colto in un momento certamente delicato e ha rallentato alcuni progetti rilevanti con inevitabili effetti sui nostri risultati di breve periodo". Lo afferma l'amministratore delegato di illimity Bank Corrado Passera sottolineando che "come è nostro dovere, il Cda di illimity con il supporto dei suoi advisor, valuterà a fondo l'offerta, mettendo gli azionisti e stakeholder di illimity in condizione di poter valutare tutte le opzioni strategiche nei tempi previsti dalle normative".

"La banca - si legge in una nota - si esprimerà sull'Opas con le tempistiche e secondo le modalità previste dalla legge, nel frattempo, la gestione ordinaria, nell'interesse di illimity e dei suoi azionisti, prosegue regolarmente, come avvenuto sinora". Secondo illimity l'operazione "incide inevitabilmente su alcune operazioni straordinarie della Banca". In particolare, in ragione dell'offerta e della sua tempistica, è soggetto ad un "ulteriore allungamento l'orizzonte temporale di sviluppo di alcune operazioni da tempo programmate da illimity e ciò avrà inevitabili effetti sui risultati della prima parte dell'anno".

"Altre operazioni - prosegue illimity - continuano, comunque, nel loro percorso di analisi e, qualora si ritenesse opportuno dare loro seguito nell'interesse della banca e dei suoi azionisti, saranno sottoposte al necessario iter societario e deliberativo, incluso il coinvolgimento diretto degli azionisti, ove previsto".



