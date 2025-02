Orsini, la guerra dei dazi non ci fa bene

"È ovvio che per noi il tema dei dazi è importantissimo: noi esportiamo 626 miliardi di prodotto, puntiamo a esportarne 700 miliardi, siamo il quarto Paese al mondo per esportazioni quindi la guerra dei dazi, ovviamente, non ci fa bene". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine del convegno "Energia e sostenibilità. Le sfide del futuro", primo appuntamento del ciclo incontri 2025 Qn Economia, promosso da Qn Quotidiano Nazionale.

"Serve negoziare subito con gli Stati Uniti, credo che ci sia anche la possibilità ed è giusto che sia l'Europa in modo compatta a negoziare - ha aggiunto - credo che il nostro Presidente del Consiglio possa aiutare l'Europa a trovare un negoziato". A giudizio del numero uno di Confindustria, ancora, ci sono "alcuni elementi fondamentali per l'Europa come l'acquisto di gas e energia e soprattutto il settore della difesa. Serve intervenire subito, velocemente - ha concluso Orsini - bisogna capire, sull'acciaio e l'alluminio, i dazi siano quelli del 2018. Il mercato degli Stati Uniti è importantissimo e non possiamo permetterci di perderlo".

Tra i relatori del convegno anche l'ad di Eni, Claudio Descalzi, e l'ad di Snam, Stefano Venier.



