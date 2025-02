Inps, al via presentazione domande pensione anticipata 2025

Il sistema di gestione delle domande di pensione dell'Inps è stato implementato per consentire la presentazione delle domande per l'accesso a Opzione donna e alla pensione con Quota 103 sulla base delle regole previste dalla legge di Bilancio per il 2025. Lo chiarisce l'Inps con un messaggio ricordando che per le due misure è previsto il ricalcolo contributivo dei contributi versati.

L'Istituto ricorda che si può presentare domanda anche per l'istanza di certificazione di APE sociale, misura prorogata fino a fine anno dalla legge di Bilancio per il 2025.

Le istanze possono essere presentate: direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale) almeno di Livello 2, Cns (Carta nazionale dei servizi), Cie (Carta di identità elettronica 3.0) o eIdas; utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge; chiamando il Contact Center Multicanale al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).



