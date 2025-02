++ Il prezzo gas sale oltre 59 euro, ai massimi dal 2023 ++

Il prezzo del gas non arresta la sua corsa e supera 59 euro al megawattora, ritoccando i massimi da febbraio 2023 già toccati alla vigilia. L'attenzione si concentra sul livello degli stoccaggi europei mentre si attendono gli esiti della riunione dei trader a Essen, in Germania, per fare il punto sugli sviluppi del mercato.

Ad Amsterdam le quotazioni salgono dell'1,57% toccando il massimo di giornata a 59,39 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno si registra un incremento del 20,4 per cento.



