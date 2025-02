Byd lancia software e-car con IA DeepSeek e guida autonoma

Byd ha annunciato l'integrazione delle funzionali di intelligenza artificiale di DeepSeek nei suoi software per le e-car e la dotazione di tutti i suoi modelli di auto con il suo sistema di guida autonoma avanzato appena lanciato, noto come 'God's Eye', inizialmente installato su 21 modelli di auto a nuova energia (Nev), tra cui alcuni con prezzi sotto i 100mila yuan (circa 13.700 dollari). Allo stesso tempo, la società cinese si prepara a una maggiore aggressività sui prezzi, in quanto mira a vendere fino a 6 milioni di veicoli nel 2025.

I sistemi di guida autonoma, di solito disponibili su veicoli con prezzo superiore a 200mila yuan, ma con God's Eye, "sempre più clienti avranno accesso a tale funzionalità", ha detto il presidente e ceo della compagnia di e-car di Shenzhen, Wang Chuanfu, in un evento tenuto lunedì sera, rimarcando che oltre il 70% delle auto cinesi costa meno di 100mila yuan. God's Eye usa i chip di guida intelligenti sviluppati da Byd e l'architettura algoritmica, integrando al contempo piattaforme informatiche di fornitori terzi, come Nvidia e Horizon Robotics, ha affermato Yang Dongsheng, vicepresidente senior di Byd e capo dell'istituto di ricerca sulle nuove tecnologie automotive dell'azienda con sede a Shenzhen.

Byd ha anche annunciato che le sue piattaforme di veicoli ibridi e puramente elettrici saranno aggiornate con Xuanji Architecture, "un'architettura intelligente veicolare che funge sia da cervello sia da rete neurale del veicolo", consentendo un'efficiente combinazione di elettrificazione e intelligenza, per supportare God's Eye. Xuanji, a sua volta, integra il grande modello linguistico della startup cinese di intelligenza artificiale DeepSeek.

Byd è diventata così grande in Cina, dove è il marchio dell'auto più venduto, in parte grazie ai suoi prezzi aggressivi, grazie anche alla costante richiesta ai fornitori di taglio ai loro listini. Ora sta affinando questa strategia in altre parti del mondo, puntando a prezzi più aggressivi per i suoi modelli al di fuori della Cina, in quanto mira a vendere fino a 6 milioni di auto quest'anno.



