Terna lancia green bond da 750 milioni di euro

Terna ha lanciato oggi un'emissione obbligazionaria green, single tranche, a tasso fisso, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare nominale pari a 750 milioni di euro. L'emissione ha ottenuto una richiesta massima pari a quasi cinque volte l'offerta. Lo rende noto la società aggiungendo che il green bond prevede una durata pari a 7 anni e scadenza il 17 febbraio 2032, pagherà una cedola pari a 3,125% per anno e sarà emesso a un prezzo pari a 99,975%, con uno spread di 90 punti base rispetto al midswap. La data di regolamento dell'emissione è prevista per il 17 febbraio 2025.





