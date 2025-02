"Matteo Salvini ha convocato un consiglio federale della Lega, urgente, con al primo punto all'ordine del giorno rottamazione delle cartelle e pace fiscale. Si tratta di provvedimenti che Salvini definisce 'di emergenza nazionale'". Lo si legge in una nota.

La riunione si terrà mercoledì, in presenza o in collegamento. Salvini sarà a Roma, dopo il viaggio in Israele previsto oggi e domani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA