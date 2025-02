Il gruppo Sella chiude il 2024 con l'utile a 148,6 milioni

Il gruppo Sella chiude il 2024 con un utile di 148,6 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto ai 148,9 milioni di euro dello scorso anno, su cui aveva inciso la plusvalenza derivante dalla partnership con il gruppo Sesa, pari a 20 milioni di euro lordi. Al netto di tale componente, quindi, l'utile netto consolidato del gruppo risulta in crescita del 15%.

Il margine di intermediazione è cresciuto ancora significativamente, raggiungendo 1,1 miliardi di euro (+8,3%), con un miglioramento del risultato di gestione che si è attestato a 327,4 milioni di euro (+7,1%).

La raccolta globale è cresciuta di 10 miliardi di euro (+17,9% rispetto al 2023), raggiungendo 66,5 miliardi di euro, trainata da 7,6 miliardi di euro di raccolta netta (+42%). In aumento anche gli impieghi che, mantenendo un rigoroso controllo della qualità del credito grazie anche alle tradizionali politiche prudenziali, sono cresciuti del 6,1%, raggiungendo 11,7 miliardi di euro, in controtendenza rispetto al calo generalizzato che ha interessato il settore. L'ammontare delle nuove erogazioni è stato pari a 3,1 miliardi (+11%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA