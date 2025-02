Consegnati in Lombardia i 51 treni Donizetti ordinati dal 2019

Sono stati consegnati in Lombardia tutti i 51 treni Donizetti Etr 204 ordinati a partire dal novembre 2019. Lo rende noto il gruppo Ferrovie Nord Milano (Fnm) che ha sottoscritto gli accordi con Alstom insieme alla controllata FerrovieNord. I primi convogli sono stati consegnati a partire dal giugno del 2022.

Entro la fine dell'anno è previsto il completamento del programma di rinnovo della flotta dei treni della Regione Lombardia, con l'immissione in servizio di 214 nuovi convogli e uno stanziamento complessivo di 1,7 miliardi. Oltre 190 sono già in servizio ed entro la fine del 2025 si prevede il completamento di tutte le consegne. A questi si aggiungono 14 treni a idrogeno nell'ambito del progetto H2iseO e 9 convogli destinati al servizio transfrontaliero Ticino-Lombardia Tilo.

I Donizetti sono treni a composizione bloccata, hanno una lunghezza di 84,2 metri e trasportano fino a 517 passeggeri, di cui 262 seduti, con una velocità massima di 160 km/h.



